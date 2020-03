Elezioni rsu in Liberty Steel Magona, Valacchi (Fiom): "Premiato l'impegno"

La Fiom ha vinto le elezioni rsu in Liberty Steel Magona. La nostra organizzazione è risultata ancora una volta la più votata: all'interno della fabbrica le rsu Fiom (3 gli eletti: il sottoscritto, Diego Trapanesi e Fabio Fogli) saranno perciò di nuovo la maggioranza.

La fiducia dei lavoratori nei confronti della nostra organizzazione è rimasta solida, nessuna flessione rispetto alle elezioni scorse: il calo di voti in termini assoluti – è bene evidenziarlo – è legato esclusivamente alla diminuzione del numero complessivo di dipendenti fuoriusciti dalla fabbrica (pensionamenti e uscite volontarie), in gran parte nostri tesserati.

Così come tre anni fa siamo dunque riusciti non solo a incassare il voto di tutti i nostri iscritti (fatto non scontato) ma anche a vederci confermata la fiducia di un 20% di persone non tesserate.

L'aver ottenuto personalmente per la terza tornata elettorale consecutiva il maggior numero di voti con la conseguente possibilità di partecipare al Cae (Comitato aziendale europeo) è una grande soddisfazione, è innegabile: tutto ciò però è stato possibile solo grazie a un grande lavoro di squadra. La Fiom in tutti questi anni ha saputo svolgere un lavoro ottimo, frutto di passione, organizzazione e coerenza. I lavoratori lo hanno capito e i risultati ci hanno premiato.

Continueremo come sempre a lavorare al fianco delle altre organizzazioni sindacali per cercare di garantire ai dipendenti un futuro di sviluppo e condizioni di lavoro ancora migliori. L'auspicio è che si possa procedere anche all'assunzione di un numero importante di interinali. Alla ex Magona ci aspettano battaglie importanti e difficili: la Fiom, come sempre, è pronta a raccogliere la sfida.

Fonte: Claudio Valacchi, coordinatore rsu Liberty Steel Magona

