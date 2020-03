Empoli non molla, flash mob dei commercianti in centro storico contro il coronavirus

#EmpoliNonMolla, così come Firenze, Milano e tutte le altre città italiane legate dal sottile filo dell'emergenza coronavirus. A dare questo messaggio di incoraggiamento sono i commercianti del centro storico di Empoli, trovatisi in piazza Farinata sulle scalinate della Collegiata con l'hashtag. In mano anche un metro ripiegabile, di quelli da muratore, per 'ironizzare' e al contempo sensibilizzare sulle misure di distanza interpersonale (di almeno un metro) da rispettare per evitare possibili contagi.

"Dobbiamo tornare ai consumi e a una vita normale, Empoli non si ferma e non molla - spiega Eros Condelli dell'associazione Centro Storico -, noi commercianti abbiamo adottato i giusti strumenti e le misure per il commercio al cittadino".

A fianco degli esercenti anche l'assessore Antonio Ponzo Pellegrini: "Rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso abbiamo un 40% in meno dei consumi. Il coronavirus non è un evento come l'11 settembre 2001, non sappiamo l'evoluzione della malattia e i risvolti che causerà. La stagione estiva è già saltata, ora sta al governo trovare degli strumenti per quando si placherà la situazione. È una situazione da guerra". Empoli ha gli anticorpi giusti? "Firenze è sbilanciata sul turismo, la situazione lì è grave, Empoli può salvaguardarsi".

