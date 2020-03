Falso allarme bomba alla Geofor di Pontedera nella mattinata di oggi, venerdì 6 marzo. Una telefonata anonima è arrivata verso le 7 alla portineria e ha segnalato un ordigno in azienda. Immediatamente è scattato l'allarme e la procedura di emergenza, con l'arrivo dei carabinieri e dell'unità cinofila. I controlli hanno dato esito negativo.

"A seguito di una telefonata anonima giunta in Geofor in prima mattinata, che indicava la presenza di una bomba in azienda, sono stati attivati i protocolli idonei, avvisando le forze dell’ordine, immediatamente intervenute sul posto. La situazione ha prodotto un ritardo nell’esecuzione dei servizi, che verranno recuperati quanto prima. L’azienda si scusa per il disagio, indipendente dalla propria volontà" si legge in un primo comunicato di Geofor.

Alle 11.30 circa l'azienda ha specificato: "L'unità cinofila intervenuta sul posto ha dichiarato il sito agibile, non avendo rilevato alcun potenziale pericolo. Le attività lavorative sono quindi riprese, nell'intento di recuperare quanto prima il momentaneo ritardo".

