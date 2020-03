Fingendosi poliziotto, è entrato in casa sua e le ha rubato 2mila euro e dei gioielli. Il fatto è avvenuto in zona Gavinana a Firenze nella mattinata di ieri, giovedì 5 marzo, e ha visto vittima una donna di ottanta anni. Il ladro si è finto un agente, ha ispezionato le stanze per verificare se ci fossero passati dei malviventi ma in realtà voleva solo portar via oggetti di valore. Sull'episodio indaga la polizia.

