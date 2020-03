Geofor, un caso di coronavirus: servizi a singhiozzo

Geofor comunica che è stato accertato un caso di coronavirus tra i propri lavoratori, prontamente trattato come da protocollo. Sono state così adottate tutte le misure adeguate a prevenire il rischio e a tutelare la salute dei lavoratori e dei cittadini. In queste ore, l’Asl ha provveduto, a scopo preventivo, a contattare quei dipendenti della società che nei giorni scorsi avevano operato a stretto contatto del lavoratore. Geofor comunica quindi che, nei giorni a venire, l’insieme dei servizi programmati sul territorio potrebbe non essere svolto nella sua interezza.

L’azienda si adopererà quanto più possibile per contenere gli eventuali disagi che dovessero verificarsi nell’immediato prosieguo dell’attività e dei servizi sul territorio.

Tutte le notizie di Pontedera