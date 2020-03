Incidente a Montelupo Fiorentino, una persona estratta dai vigili del fuoco

Questa sera intorno alle 19 due auto si sono scontrate in via Malmantile, Sp 73, a Montelupo Fiorentino. Una macchina è finita, a causa dell’urto, su un argine rimanendo in bilico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Empoli, la polizia municipale e la Misericordia di Montelupo Fiorentino.

La squadra dei vigili del fuoco ha estratto una persona da una delle due auto e messo in sicurezza entrambi i veicoli. La persona assistita è stata trasportata in codice verde al pronto soccorso dell’Ospedale San Giuseppe.

Tutte le notizie di Montelupo Fiorentino