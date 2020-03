I vigili del fuoco del Comando di Arezzo stanno intervenendo per un incidente stradale in A1, al km 367 in direzione Sud, tra Arezzo e Monte San Savino, che ha coinvolto un mezzo pesante che trasporta piastrelle. La squadra sta operando per liberare l'autista rimasto incastrato all'interno del mezzo. Sul posto personale sanitario del 118 presente anche con l'elisoccorso Pegaso. Il traffico al momento non è bloccato e scorre sulla corsia di sorpasso.

