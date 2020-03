La mimosa nelle concerie per la Festa della Donna, l'omaggio dalla Figli di Guido Lapi

Gli estratti di Mimosa sono i tannini più utilizzati nel mondo per la concia delle pelli. E la Mimosa del Sud Africa è da sempre il tannino di riferimento, ben radicato nel “DNA” della pelle e del cuoio che si producono in Toscana. L’azienda sudafricana NTE Ltd., il più antico produttore del mondo di estratti di mimosa, festeggia quest’anno 100 anni dall’inizio dell’attività. L’azienda Figli di Guido Lapi di Santa Croce sull’Arno, che ne è l’agente italiano “da sempre”, ha celebrato l’evento con una Mimosa diversa dal prodotto che consegna giornalmente in tutta Italia, giocando sulla doppia valenza della mimosa: il tannino per la conceria, e il simbolo della Festa della Donna.

Il 5 e 6 marzo più di 350 mazzolini di fiori di mimosa sono stati consegnati alle donne che lavorano in oltre 100 concerie e aziende del Comprensorio del Cuoio, a Santa Croce sull’Arno, Ponte a Egola, Castelfranco di Sotto e Fucecchio. L’inaspettato omaggio, in un sacchettino che riproduceva quello del prodotto ben conosciuto nelle concerie, era corredato da un bigliettino di auguri che spiegava il significato dell’iniziativa: “Da 100 anni la mimosa nelle concerie, oggi la portiamo solo alle donne. Forte cento anni - forte come l’elefante, l’animale emblema del produttore, che significa anche la memoria e il riconoscimento per le cose importanti. E le donne sono importanti. Oggi la nostra Mimosa è per le donne.” La Figli di Guido Lapi si è spostata nel comprensorio con un camion e un Maggiolino d’epoca, addobbati per l’occasione.

Fonte: Figli di Guido Lapi

