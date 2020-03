La Savino Del Bene Volley comunica che la partita contro Eczacibasi VitrA Istanbul, in programma per Mercoledi 4 Marzo sarà giocata il prossimo 18 Marzo sul campo neutro di Maribor in Slovenia. La gara di ritorno, in programma per settimana prossima, sarà invece recuperata Giovedi 19 Marzo sempre allo Sportna Dvorana Ljudski Vrt di Maribor.

Fonte: Savino del Bene Pallavolo - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Volley