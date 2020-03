L'Associazione Polis: corsi sospesi fino al 15 marzo

Il CdA dell'associazione Polis, dopo un'attenta valutazione sui necessari e possibili adeguamenti igienico-sanitari, mirati a garantire la più efficace sicurezza e provvedere al regolare svolgersi delle lezioni, è stato costretto a sospendere le attività, volendo rispondere al massimo alle disposizioni di sicurezza come previsto dal DPCM del 4 marzo.

Fatta eccezione di eventuali nuove disposizione ministeriali, tali da consentirci di riprendere anticipatamente le attività (delle quali sarete tempestivamente avvisati), tutti i corsi saranno sospesi fino al 15 marzo compreso, come previsto dal decreto. Le lezioni perse saranno recuperate quanto prima o, qualora non fosse possibile, saranno scalate dalle quote di pagamento. L'Associazione, confidando nella comprensione di iscritti e cittadini, ringrazia per la vostra attenzione, confermando la attenta disponibilità ricevere qualsivoglia comunicazione.

Per informazioni e contatti: Associazione Polis, viale Matteotti 51

Certaldo, tel. 0571 663580 - mail info@laboratoripolis.it

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

