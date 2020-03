Divieto di avvicinamento e di comunicazione verso la ex compagna. I carabinieri hanno eseguito l'ordinanza nei confronti di un 2e5nne di Napoli ma residente a Pistoia. L'uomo perseguitava la ex, 27enne, anche lei residente a Pistoia e oltre alle minacce e alle offese, le aveva anche provocato lo scorso gennaio lesioni guaribili in quindici giorni.

