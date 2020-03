Ponte a Buriano, riavviato il percorso per guado e viabilità alternativa

Il finanziamento delle opere stradali alternative a Ponte Buriano, necessarie per consentire la ristrutturazione profonda dell’antico ponte romano, sarà all’ordine del giorno del prossimo Cipe . "A comunicarcelo è la segreteria dello stesso Cipe - spiega l'assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli - e questo conferma l'impegno preso dal Ministero delle infrastrutture, che ha richiesto ufficialmente quota parte dei 3,4 milioni di euro che la Provincia di Arezzo ha stimato necessari e urgenti per la realizzazione di un guado provvisorio e la progettazione della viabilità alternativa".

"Queste due opere - prosegue Ceccarelli - sono indispensabili per la chiusura definitiva al traffico veicolare dello storico ponte. Dunque quella di oggi è una buona notizia, che ho già comunicato al presidente della Provincia di Arezzo, l'ente individuato dalla Regione come soggetto attuatore dell'intervento. Oggi si riavvia un percorso attivato dal precedente ministro, dopo che un finanziamento regionale aveva consentito un primo intervento di risanamento del Ponte a Buriano ed uno studio del reale stato dell’infrastruttura. Successivamente, fatto il progetto, lavoreremo congiuntamente per il finanziamento della nuova opera."

Fonte: Giunta Regionale

