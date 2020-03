Presentata la 73^ edizione dell'estate fiesolana

La 73 edizione di ESTATE FIESOLANA è organizzata, unitamente alla Amministrazione Comunale di Fiesole, da PRG Srl e Associazione Music Pool, aggiudicatarie dei bandi indetti dal Comune di Fiesole per la gestione del Teatro Romano di Fiesole fino al 2022.

Le ultime tre edizioni sono state ricche di eventi, dal teatro, alla musica, alla performance ai concerti, ed hanno visto la partecipazione di artisti di rilievo nazionale, con una sezione dedicata al jazz ed alle orchestre di scena. Nel 2017 in 20 giornate di eventi ci sono state 10.200 presenze che sono passate alle 18.900 nelle 38 giornate di spettacolo dell’Estate 2018, fino alle 29.520 della scorsa Estate, durante 55 serate di eventi, comprese 17 di cinema. La 73 edizione di ESTATE FIESOLANA si concentra tra il 21 giugno ed il 23 agosto con serate di concerti, eventi teatrali e proiezioni cinematografiche, con un cartellone che coglierà diversi aspetti della proposta artistica con alcuni tra i più popolare personaggi dello spettacolo dal vivo.

Presente la musica d’autore italiana ed internazionale di Niccolò Fabi, Angelo Branduardi, Neri Marcorè, Dee Dee Bridgewater, Devendra Banhart, il teatro di prosa con Edoardo Leo, Davide Enia, Lella Costa, Chiara Francini, le grandi orchestre come l’Orchestra Galilei della Scuola di Musica di Fiesole, ORT-Orchestra della Toscana e Ensemble Symphony Orchestra.

Si conferma l’appuntamento con il Teatro Pubblico Ligure nel ciclo di 4 serate dedicate al Decameron un racconto italiano in tempo di peste, scritto da Sergio Maifredi, e si annunciano le novità delle due Lezioni di Storia a cura della Casa Editrice Laterza e delle due Lezioni di Mondo con Luciano Canfora e Amedeo Feniello. Confermato il Premio Fiesole ai Maestri del Cinema Fiesole ed il cartellone delle ospitalità.

In occasione delle quattro serate del Decameron e delle Lezioni di Storia si terranno prima di ogni spettacolo i Concerti al Tramonto, curati dalla Scuola di Musica di Fiesole.

Ad agosto il Teatro Romano sarà nuovamente cinema all’aperto, tornato dopo tanti anni protagonista con una rassegna di due settimane curata dalla Fondazione Stensen.

STORIA DI UN FESTIVAL L’Estate Fiesolana è il più antico festival multidisciplinare all’aperto d’Italia e si svolge ogni estate in un ambiente affascinante quale il Teatro Romano, il primo teatro antico in Italia ad aver nuovamente accolto la tragedia classica, con la rappresentazione dell’Edipo Re il 20 aprile del 1911.

La programmazione è proceduta negli anni in modo frammentario fino al 1947 con la nascita del Festival Estate Fiesolana, grazie all’interessamento del pittore ed allora assessore alla cultura Fernando Farulli e del sindaco Adriano Latini, che miravano a dare nuovo slancio al turismo ed a far rivivere le attività artistiche all’interno del Teatro Romano di Fiesole, interrotte dallo scoppio dei conflitti mondiali.

Nel 1962 l’organizzazione dell’Estate Fiesolana fu seguita da un Comitato cittadino con un programma comprendente musica, pittura contemporanea e teatro italiano. In un secolo dal suo prestigioso palcoscenico sono passati alcuni dei più importanti nomi del teatro, della danza, della musica e del cinema mondiali divenendo così un pezzo importantissimo della storia dello spettacolo: Chet Baker, Severino Gazzelloni, Bruno Canino, Luciano Berio, Krzysztof Penderecki, Savatore Accardo, Amalia Rodriguez, Carla Fracci, Luciana Savignano, Rudolf Nureyev, Alessandra Ferri, Roland Petit, Maurice Béjart, Glauco Mauri, Valeria Moriconi, Anna Proclemer e Giorgio Albertazzi, fino ai più recenti Stefano Bollani , Alex Britti, Enrico Rava, Gilberto Gil, Wayne Shorter, Chick Corea, David Byrne, Pat Metheny, Hiromi, gli Inti-Illimani e molti altri. Fino al 2016 l’Estate Fiesolana è stata gestita interamente dal Comune di Fiesole e si presenta strutturata in quattro sezioni: teatro, musica classica, jazz e cinema. Dal 2017 insieme all’Amministrazione Comunale, viene organizzata da Prg e Associazione Music Pool.

CONCERTO INAUGURALE 21 GIUGNO Il concerto inaugurale eseguito dall’ORCHESTRA GALILEI della Scuola di Musica di Fiesole saranno ospiti TONY SIDNEY e FABIO MORGERA. L’invito per assistere al concerto sarà in distribuzione presso la sede della Scuola di Musica di Fiesole e la Biglietteria del Teatro Romano. CONCERTI AL TRAMONTO SULLA TERRAZZA Tutti i giorni di spettacolo del ciclo DECAMERON e LEZIONI DI STORIA verranno eseguiti alle ore 19.30 i Concerti al Tramonto, a cura della Scuola di Musica di Fiesole, ad ingresso libero, sulla terrazza del Teatro Romano. PREVENDITA Biglietteria del Teatro Romano di Fiesole Via Portigiani, 1 - Fiesole - tel. 055.5961293 aperta dal mese di maggio tutti i giorni ore 9.00/18.30 e un’ora prima dell’inizio dello spettacolo Box Office Toscana Via delle Vecchie Carceri 1 Firenze tel. 055.210804 – da lunedì a venerdì ore 10/19 Circuito Regionale Box Office Lista completa degli oltre 150 Punti vendita su www.boxofficetoscana.it Online: www.estatefiesolana.it ABBONAMENTO E’ previsto un abbonamento alle 4 serate di DECAMERON, alle 2 LEZIONI DI STORIA ed ai 5 appuntamenti del TEATRO PUCCINI: Ti racconto una storia, L'abisso, Andrea Camilleri il magico cantastorie, La Vedova Socrate, L’amore segreto di Ofelia. RIDUZIONI Esclusivamente dove previsto, hanno diritto alla riduzione sull’acquisto dei biglietti: under 18, over 65, Soci Coop Unicoop Firenze. Per i residenti nel comune di Fiesole è prevista una riduzione applicabile solo presso la biglietteria del Teatro, presentando un documento d'identità che attesta la residenza. APERTURA STRAORDINARIA DEL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO DI FIESOLE Tutte le sere di spettacolo, dalle ore 20,00 fino all’inizio dello show, i possessori del biglietto per lo spettacolo previsto nella serata potranno visitare gratuitamente (l’ingresso è incluso nel prezzo del biglietto) il Museo Civico Archeologico di Fiesole che conserva materiali delle culture Villanoviane, Etrusche, Romane e Longobarde. TEATRO ROMANO DI FIESOLE Via Portigiani 3 – FIESOLE (FI) INIZIO SPETTACOLI ore 21,15 Per tutte le altre informazioni www.estatefiesolana.it INFO 055.667566 - 055.240397

Fonte: Comune di Fiesole - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Fiesole