Picchiano e immobilizzano 78enne per rapinare un negozio di orologi

Due uomini a volto scoperto sono entrati in un negozio di orologi a Prato, hanno picchiato, minacciato e immobilizzato la proprietaria e hanno aperto la cassaforte. Il fatto è avvenuto nel quartiere del Soccorso e la 78enne proprietaria è riuscita a slegarsi e a dare l'allarme, finendo poi all'ospedale in stato di choc. Oltre al contenuto e a diversi orologi esposti i due hanno rapinato il computer e le telecamere di sorveglianza del negozio. Secondo la polizia - intervenuta sul posto con la scientifica - uno dei due uomini sarebbe stato dentro il negozio già nei giorni precedenti per un sopralluogo.

Tutte le notizie di Prato