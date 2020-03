Sanificazione delle scuole a Fucecchio: intervento per limitare la diffusione del Covid-19

Già dallo scorso 24 febbraio gli istituti scolastici fucecchiesi e il Comune di Fucecchio avevano emanato disposizioni urgenti per limitare la diffusione del virus COVID-19 negli ambienti educativi e scolastici di tutto il territorio comunale. Dai nidi d'infanzia alle scuole superiori, i dirigenti scolastici e l'Amministrazione comunale hanno concordato misure straordinarie legate alla diffusione delle informazioni e all'applicazione delle norme di prevenzione.

In questi giorni, in seguito alla decisione della sospensione delle attività didattiche, il Comune di Fucecchio, in collaborazione con la Fucecchio Servizi, ha formulato un piano straordinario di sanificazione che interesserà le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado.

Un'azione importante che si aggiunge all'ottimo lavoro che il personale ausiliario e i collaboratori scolastici hanno fatto e stanno facendo per garantire la massima pulizia di tutti gli ambienti ed assicurare la corretta igienizzazione degli stessi. L'amministrazione fucecchiese, da sempre a fianco delle istituzioni scolastiche, ringrazia tutti per la grande capacità di collaborazione in un momento così delicato.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

