Semifonte non si ferma, la community adotta lo smart working nei tempi del coronavirus

L’imperativo è dare una immagine del nostro paese sicura, in grado di fronteggiare il rischi epidemiologico senza pero arrestarsi. Continueremo con più maggiori strumenti e risorse ad elaborare contenuti ed a promuovere il nostro territorio, la sua cultura, tradizione e vocazione turistica. L’obiettivo è essere pronti al risveglio dal COVID -19.

Grazie al programma di transizione digitale interno la Pro Loco Barberino VE Gruppo Archeologico Achu, che si occupa della valorizzazione culturale e turistica del sito di Semifonte in valdelsa, ha costruito una rete intranet con strumenti gratuiti riservati al Terzo Settore. Con essa i soci, volontari e collaboratori possono tenersi in contatto continuando ad operare insieme per sviluppare le attività ed i contenuti da impiegare nella valorizzazione dei Beni Culturali.

Tra le attività previste, il ricorso a videoconferenze, redazione di contenuti in modo di scrittura collaborativa, chat e gruppi di lavoro per comunicazioni in tempo reale. Tutto questo dal proprio pc, tablet o smartphone, evitando in questo momento incontri fisici fra più persone provenienti da un’area estesa.

Nel 2019 il progetto intranet è stato sviluppato, riprogettato completamente e messo al servizio del Sistema Museale del Chianti e Valdarno fiorentino, ottenendo il prezioso contributo dalla Regione Toscana.

Attualmente la rete interna si sta sviluppando sui comuni del Sistema Museale coinvolgendo i volontari, soci e collaboratori delle associazioni no profit del territorio e musei

L’intranet, ovvero la rete digitale interna, è uno strumento che contribuisce a fare sistema e costituisce una opportunità per raccogliere nuovi stimoli ed importanti occasioni di partenariato.

