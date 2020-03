Sicurezza stradale, controlli della Polizia Municipale in Oltrarno e in viale Talenti

Continuano i controlli della Polizia Municipale per la tutela della sicurezza stradale. Questa mattina pattuglie dell’Autoreparto hanno effettuato due interventi in Oltrarno e viale Talenti: nel mirino rispettivamente il transito contro mano e il limite di velocità. Per quanto riguarda il primo intervento, gli agenti si sono concentrati nella zona di via di Santo Spirito-via Maffia cogliendo sul fatto sette scooteristi che viaggiavano in senso contrario a quello consentito nonostante la presenza del cartello di divieto. Per tutti il verbale da 167 euro con taglio di 4 punti sulla patente. Doppia sanzione per un ulteriore centauro: transito con il semaforo rosso (167 euro e 6 punti/patente)e mancata revisione statale del mezzo (173 euro).

In viale Talenti gli agenti dell’Autoreparto e colleghi dei Reparti Territoriali con l’utilizzo del telelaser hanno colto sul fatto cinque veicoli che sforavano il limite (velocità misurate tra 85 e 89 chilometri all’ora). Per i conducenti sono scattate le sanzioni da 173 euro con il taglio di 3 punti/patente previsto per i superamenti compresi tra 10 e 40 chilometri orari.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

