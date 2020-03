Spaccia in centro a Firenze, in manette 35enne

Con l’accusa di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti è finito in manette un 35enne di origini marocchine. La polizia stava effettuando un servizio di controllo quando ha sorpreso il pusher all’opera in almeno due occasioni in via Guelfa e in via Nazionale.

In entrambi i casi lo spacciatore ha venduto hashish a due suoi clienti; la polizia ha subito fermato gli acquirenti - entrambi segnalati quali assuntori - e sequestrato le dosi appena acquistate di oltre un grammo ciascuna.

Rintracciato poi il pusher in zona, lo ha arrestato: all’interno della manica del giubbotto aveva altri 6 grammi dello stesso stupefacente e un coltellino poco prima utilizzato per tagliare le dosi vendute.

