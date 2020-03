Toscana 2020, Mazzeo (PD) lancia su Facebook i tavoli programmatici virtuali

Una diretta Facebook alle 10 di domattina, sabato 7 marzo, per lanciare "10 tavoli programmatici 'virtuali' attraverso cui raccogliere idee e proposte per il programma elettorale della provincia di Pisa e della Toscana". La campagna elettorale ai tempi del coronavirus si adegua alle norme varate dal governo per la tutela della salute pubblica e così il consigliere regionale PD Antonio Mazzeo ha deciso di spostare sulla rete l'iniziativa che aveva inizialmente previsto a Pontedera.

“Sul mio sito www.antoniomazzeo.it - spiega - ho aperto una pagina appositamente dedicata, chiamata ‘Regionali 2020’, dove chiunque avrebbe voluto portare il proprio contributo avrà un form a disposizione per mandarci on line la propria proposta e partecipare così a uno dei 10 tavoli in modo... virtuale. Dal lavoro all'ambiente, dalle infrastrutture alla sanità, dall'istruzione ai giovani, dal turismo alla cultura, solo per citare alcuni temi, raccoglieremo le proposte e le rielaboreremo per inserirle nel programma e trasformarle in vere e proprie proposte di legge. Si erano registrati già in oltre 250 ma spero che attraverso questo meccanismo, che resterà aperto una settimana, i contributi possano essere anche di più. E' anche un modo per reagire alle limitazioni che, giustamente, siamo chiamati a rispettare in questo periodo. La tutela della salute viene prima di tutto ma come noi lavoriamo ogni giorno per non far fermare l’economia e la vita dei pisani e dei toscani, ci impegneremo allo stesso modo anche per non fermare la democrazia e la partecipazione”.

Tra gli obiettivi di Mazzeo anche quello di definire ulteriori misure legate alla stretta attualità derivante dall’emergenza CoronaVirus. “In questi giorni - conclude il consigliere regionale - ho ricevuto decine di messaggi, mail e segnalazioni da parte di lavoratori, imprenditori e categorie preoccupati per le possibili conseguenze economiche di quello che sta accadendo. Abbiamo già avanzato le prime proposte, dalla proroga dei saldi agli sgravi fiscali fino a un piano di promozione territoriale turistica e all’aumento delle risorse per le garanzie sul credito, ma la prossima settimana ci riuniremo con la II Commissione e definiremo l’intero pacchetto di misure da condividere con la giunta e, spero, da varare al più presto”.

