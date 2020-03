Trasportavano rifiuti speciali senza le necessarie autorizzazioni a Cerreto Guidi: quattro denunce

I carabinieri forestali di Empoli, nell’ambito di una campagna di controlli sulla movimentazione di rifiuti su strada, hanno effettuato un servizio mirato alla gestione e trasporto di rifiuti nel Comune di Cerreto Guidi.

Durante l’attività sono stati controllati complessivamente quindici tra autocarri e furgoni che trasportavano rifiuti, tra questi due autocarri carichi di rifiuti speciali metallici e ferrosi. È stata richiesta l’autorizzazione al trasporto rifiuti, i Formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) e i documenti relativi al veicolo stesso. I FIR sono i documenti di accompagnamento del trasporto dei rifiuti effettuato da un trasportatore autorizzato, che contengono tutte le informazioni relative alla topologia del rifiuto, al produttore, al trasportatore ed al destinatario.

I conducenti ed i soggetti a bordo dei due autocarri hanno riferito però di non essere dotati di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, che permette di consultare le iscrizioni attive ed i codici autorizzati di tutte le imprese iscritte all’all’Albo, questo implica che i trasportatori stavano incorrendo in un reato previsto dal Testo Unico Ambientale (T.U.A.) per gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi. Per quanto accertato i militari procedevano al sequestro penale probatorio d’iniziativa dei due veicoli, dei rifiuti e della carta di circolazione. Quattro persone sono state deferite all’Autorità Giudiziaria.

