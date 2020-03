VisitMontaione, prenotazione non solo di alberghi ma anche di esperienze

Da oggi, sull'ormai noto portale turistico VisitMontaione, è possibile prenotare - oltre alle strutture ricettive - anche le attività che si possono fare sul territorio di Montaione.

"Al momento, questa nuova funzionalità - spiega Filippo Bracci, fondatore del portale VisitMontaione dal 2004 - è limitata al comparto enogastronomico, ma in futuro sarà allargata anche alle esperienze "leisure" come passeggiate a cavallo, tour in quad o in bicicletta, corsi di cucina e di ceramica, ed altro ancora."

Grazie alla collaborazione consolidata con aziende agricole del territorio di indiscussa professionalità e serietà, i turisti, possono ora scegliere tra 3 categorie di degustazione: vini, formaggi e tartufi. Alcune degustazioni includono anche una visita alle cantine e sono addirittura "gratuite", proprio per invogliare i turisti ad assaggiare il nostro territorio.

La possibilità di prenotare le attività direttamente online - continua Filippo Bracci - oltre a contribuire ad una migliore "user experience", aprirà nuovi scenari nel campo della promozione turistica oltre ad ulteriori importanti sviluppi a cui sarà soggetto VisitMontaione nei mesi a venire.

Fonte: VisitMontaione.com

