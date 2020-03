Associazioni cinesi donano 200 litri di detergente a Signa: "Territorio al quale siamo molto legati"

200 litri di detergente per le mani e per le superfici. È ciò che alcune associazioni di cittadini cinesi, presenti sul territorio fiorentino e pratese, hanno donato al Comune di Signa.

Il detergente è stato consegnato in Comune al sindaco Giampiero Fossi, che ha apprezzato il gesto e ricevuto la delegazione formata dai vertici dell'Associazione giovani imprenditori europei e dell'Associazione impresa fujianese in Italia. "Un gesto di amicizia e grande stima per il sindaco Fossi e per questo territorio al quale siamo molto legati dalla nostra attività sportiva e culturale del Dragon boat - ha detto Luca Zhou Long, presidente dell'Associazione Ramunion Italia. "È un momento difficile per tutti noi questo ma insieme, rispettando le norme igieniche e comportamentali, siamo certi che ne usciremo presto".

Tutte le notizie di Signa