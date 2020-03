Vigili del Fuoco di Figline stanno intervenendo sull'autostrada A1, al km 312 in direzione Nord, per un incidente stradale che ha coinvolto un autotreno finito fuori strada. Il personale ha provveduto a far uscire il conducente, rimasto bloccato all'interno della cabina di guida del mezzo. Sul posto anche il personale sanitario del 118. Sul posto anche un'autogru dei vigili del fuoco proveniente dalla sede centrale di Firenze.

