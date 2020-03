Chianti unito contro il coronavirus: i sindaci incontrano gli operatori economici

Nella giornata di ieri a Barberino Tavarnelle, nella sede del Chianti Classico, i sindaci che fanno parte dell'ambito turistico del Chianti, David Baroncelli, Marcello Bonechi, Fabrizio Nepi, Paolo Sottani, Pier Paolo Mugnaini, Roberto Ciappi, hanno incontrato gli operatori dei settori turistici e agricoli, che rappresentano il segmento economico più importante del nostro territorio, insieme alle parti sociali, categorie economiche e il Consorzio Vino Chianti Classico. In prima battuta gli operatori hanno evidenziato le gravi difficoltà di questo difficile momento richiedendo ai Sindaci del Chianti di farsi portavoce delle loro istanze alle istituzioni regionali e nazionali, affinché siano attivate tutte le soluzioni possibili per ricercare soluzioni immediate.

“L'incontro si è rivelata un’importante opportunità di confronto e condivisione – hanno dichiarato i sindaci - sono emersi sentimenti di unità d'intenti nell'affrontare la difficile situazione. Stiamo lavorando sodo e intendiamo farci trovare pronti nel momento cui questa grave emergenza sanitaria sarà superata. La chiave per far fronte alle difficoltà è ripartire insieme con fiducia e ottimismo, collaborare e condividere un programma di azioni e interventi in sinergia con i diversi comparti che costituiscono il motore economico del Chianti di area fiorentina e senese. Stiamo valutando i contenuti di un piano di comunicazione unitaria che valorizzi il territorio attraverso una giornata dedicata al Chianti e altre attività promozionali con il coinvolgimento di aziende agricole, agriturismi, alberghi, ristoranti, guide turistiche e ambientali. Il messaggio che intendiamo rilanciare è la compatezza e la qualità del nostro territorio. Il Chianti unito, con la sua gente, sarà pronto a ripartire e a diventare più forte”. I Comuni dell’ambito turistico del Chianti sono Barberino Tavarnelle, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Greve in Chianti, Radda in Chianti, San Casciano in Val di Pesa.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti fiorentino

