Coldiretti Toscana, prima analisi sugli effetti del Coronavirus: "Piovono disdette in un azienda su quattro"

Una mobilitazione per difendere la principale ricchezza del Paese che è partita anche in Toscana a Pistoia in Via dell'Annona 211, a Grosseto in Via Roccastrada, 2, Firenze Piazzale delle Cascine, a Pisa in Via del Chiassatello 64, a Livorno in Via Padre G. Bissaglietto, a Bibbiena in provincia di Arezzo in Piazza Generale Sacconi e a Siena in Via Paolo Frajese 7, con i 32 prodotti a denominazione di origine Dop e Igp riconosciuti dall’Unione Europea tra formaggi, oli extravergine di oliva, salumi e prodotti a base di carne, vini, panetteria e pasticceria, le punte di diamante dei mercati contadini. Un patrimonio – sottolinea la Coldiretti - messo a rischio dall’espansione del Covid-19 che sta provocando gravi difficoltà produttive, logistiche e commerciali a livello nazionale, senza dimenticare i pesanti danni di immagine e gli effetti del crollo del turismo che è sempre stato un elemento di traino del Made in Italy agroalimentare all’estero, amplificato dallo stop forzato alle Fiere che sono un momento importante di promozione. E non si vede una soluzione a breve visto che - continua la Coldiretti - per oltre la metà (51%) delle aziende l’impatto economico negativo è purtroppo destinato a durare nel tempo.