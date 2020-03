Coronavirus, dopo una riunione con Zingaretti il sindaco di Empoli Barnini rimarrà a casa per precauzione

Il sindaco di Empoli Brenda Barnini annuncia, dal suo profilo facebook, che nei giorni scorsi avrebbe partecipato ad un incontro insieme al segretario del Pd e che, per misure precauzionali, rimarrà a casa per qualche giorno. Nicola Zingaretti, segretario del Partito Democratico, ha infatti comunicato questa mattina di essere risultato positivo al coronavirus.

"Forza Segretario Nicola Zingaretti e grazie per la pacatezza che mantieni anche in questa circostanza. Per i tanti che me lo stanno chiedendo: appena ho visto il video ho chiamato le autorità sanitarie competenti dal momento che otto giorni fa ho partecipato ad una riunione insieme al Segretario. La distanza a cui ci siamo trovati era ben superiore a quella di sicurezza e non ho nessun sintomo pertanto l'unica cosa che devo fare e che farò sarà quella di rimanere per qualche giorno a casa per precauzione. Consapevolezza e responsabilità per noi stessi e per gli altri".

Il sindaco Barnini ha poi continuato in un altro post separato, commentando ciò che alcuni haters hanno scritto sullo stato di salute del segretario: "A leggere alcuni commenti degli haters sulla rete alla notizia del contagio di Nicola Zingaretti da coronavirus mi viene da dire che ce lo meritiamo questo virus, come genere umano abbiamo raggiunto un livello che fa veramente schifo".

