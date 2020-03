Coronavirus e crisi economica, Marcheschi (Fdi): "Aiutiamo i negozi del centro storico di Firenze"

“Per aiutare i negozi del centro storico di Firenze, messi in ginocchio dall’emergenza coronavirus, propongo, al Comune di Firenze, di riaprire in modo straordinario per qualche settimana la Ztl -dichiara il Consigliere regionale Paolo Marcheschi (Fdi)- Il centro è deserto e presto alla crisi sanitaria seguirà una crisi economica devastante. Seguendo le dovute raccomandazioni, dobbiamo riuscire a convivere, a non rinunciare all’umanità e a fare iniziative individuali a sostegno di chi rischia di non poter pagare affitti e dipendenti -dichiara il Consigliere regionale Paolo Marcheschi- Riapriamo la Ztl e contemporaneamente adottiamo tariffe agevolate per i parcheggi o addirittura diamo la possibilità di parcheggi gratuiti magari alla stazione di Santa Maria Novella, in San Lorenzo, in Sant’Ambrogio. Vieni in centro e con 1 euro parcheggi tutto il giorno! Dobbiamo muovere la nostra economia non possiamo arrenderci e assistere inermi ai negozi vuoti e alle saracinesche abbassate”.

Fonte: Ufficio stampa

