Coronavirus, misure straordinarie per famiglie e attività a Figline e Incisa

“Il Coronavirus , purtroppo, sta avendo delle ricadute non solo dal punto di vista sanitario, ma anche economico. Per questo motivo - spiega la Sindaca Giulia Mugnai - c on la Giunta comunale e gli uffici competenti stiamo predisponendo una serie di misure straordinarie per le famiglie e per le attività produttive, le prime delle quali saranno attuate già nei prossimi giorni".

Nel dettaglio, le prime a partire saranno le misure per le famiglie, "per le quali è prevista la sospensione del pagamento di nidi e scuolabus nel periodo corrispondente allo stop delle scuole -continua la Sindaca -. Quanto ai servizi educativi dedicati ai bambini e ai ragazzi con disabilità, saranno comunque garantiti a domicilio o presso le strutture in cui è possibile assicurare la distanza minima di sicurezza pari a 1 metro, come prescritto dal Decreto del Presidente del Consiglio firmato il 4 marzo scorso. Infine, per gli esercizi commerciali e per altre attività produttive, invece, abbiamo previsto il rinvio del pagamento della prima rata Tari, che slitterà da aprile a ottobre, come avremo cura di comunicare loro nei prossimi giorni”.