Messa a Fibbiana in ricordo di Daniele Gallerini a sei anni dalla scomparsa

I familiari di Daniele Gallerini ricordano il 43enne di Fibbiana. Era il 7 marzo 2014, la malattia lo tartassava e ha avuto la meglio. Daniele lavorava alla Coop di Montelupo, era molto conosciuto. La sua passione era la musica, nel tempo libero era dj amatoriale.

"Caro fratello, il sole ha preso il posto dei tuoi passi, del battito del tuo cuore adesso che il silenzio è vuoto, e l'odore della tua assenza è la tristezza del dolore di questo destino, è la tenerezza di un ricordo. Questo cuore che ti ha voluto e ti vuole tanto bene, non smetterà mai di battere per te. Così ogni tuo ricordo sarà una goccia, un raggio di sole di quel caldo sole sarà un tuo sorriso, un pomeriggio soleggiato sarà la tua allegria e il fruscio del vento un tuo respiro. Ogni volta che guarderò il cielo, le sue nuvole e le sue stelle, non mi dimenticherò che ci sei. Che l'alba di ogni giorno ti porti il bacio di mamma, babbo, Veronica, Giuseppe e Alessio" scrivono i familiari.

Daniele Gallerini sarà ricordato oggi, sabato 7 marzo, alle 18 con una messa a Fibbiana nella chiesa di Santa Maria.