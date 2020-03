Discarica abusiva a Sesto Fiorentino: scattano due denunce

I carabinieri forestali hanno scoperto una discarica abusiva nel comune di Sesto Fiorentino a valle della strada provinciale 130, la cosiddetta 'panoramica dei Colli Alti' per Monte Morello. Il titolare di una ditta meccanica di Calenzano e il suo collaboratore sosno stati denunciati per gestione illecita di rifiuti pericolosi e non. Si trattava per di più di oggetti e imballaggi in plastica, alcuni imbrattati di olio motore, scatole di cartone, filtri olio e filtri aria per veicoli.

