Elezioni a Cascina, rinviata la presentazione della Lista civica Leonardo Cosentini Sindaco

E’ stata rinviata a data da destinarsi la presentazione della Lista civica Leonardo Cosentini Sindaco

Inizialmente prevista per sabato 14 marzo a Cascina (ore 11 Libreria Gini caffetteria Edicola via Tosco Romagnola 266). La decisione presa come atto di responsabilità dopo l’adozione con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri delle disposizioni per la riduzione della diffusione del coronavirus.

Fonte: Leonardo Cosentini Sindaco

