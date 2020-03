Elezioni Regionali, la Lega lancia Susanna Ceccardi come candidato per il centrodestra

Come era stato annunciato, la Lega proporrò oggi Susanna Ceccardi come candidata del centrodestra alle prossime elezioni regionali della Toscana. La candidatura ufficiale è stata annunciata dal coordinatore della Lega in Toscana Daniele Belotti su Facebook. "La Lega Toscana - ha detto Belotti - propone una candidatura giovane e competente come Susanna Ceccardi". Adesso la candidatura della Ceccardi dovrà essere accettata dagli alleati di coalizione: l'ex sindaco di Cascina, attualmente europarlamentare, non è tra le prime scelte soprattutto di Fratelli d'Italia, ma le logiche di coalizione potrebbero prevalere (Leggi qui l'analisi politica).

