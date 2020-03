Farmacia dell'Isolotto rapinata, Draghi e Masi (Fdi): "L'emergenza criminalità in quella zona è evidente"

“Solidarietà alla farmacia rapinata in cui ci recheremo nei prossimi giorni. L'emergenza criminalità in quella zona è evidente. Lo scorso anno Teresa, giovane commerciante, subì una rapina nella stessa strada da un bandito armato di pistola.

Non ci nascondiamo dietro ad un dito: è possibile, dati i disagi dovuti all'emergenza sanitaria, che i casi di microcriminalità possano aumentare. I criminali adesso hanno la scusa di agire indisturbati usando delle mascherine che celano il volto”.

Questo il commento del capogruppo di Fratelli d’Italia Alessandro Draghi insieme al consigliere al Quartiere 4 Leonardo Masi.