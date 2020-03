Geofor, modifiche ai servizi causa coronavirus

Geofor informa che in queste ore e in questi giorni sta riorganizzando una parte dei servizi, nel pieno rispetto dei protocolli riguardanti il coronavirus.

Tale riorganizzazione riguarda sia aspetti gestionali interni all'azienda, sia servizi o rapporti diretti con i cittadini utenti. Come già comunicato, è prevedibile un rallentamento nei servizi, con un possibile ritardo nella partenza di alcuni giri di raccolta e conseguente slittamento nel prelevamento dei materiali, per la qual cosa contiamo comunque sulla collaborazione e sulla pazienza di tutti. La priorità nell'espletamento dei servizi verrà concessa al porta a porta, nella piena consapevolezza di recuperare ciò che dovesse risultare inevaso nel tempo più veloce possibile.

Qui di seguito riportiamo i principali punti oggetto di specifica attenzione.

SPORTELLO TARI ed ECOSPORTELLO I punti di ascolto per i cittadini, nei prossimi giorni, resteranno chiusi, ma rimarrà attivo il numero verde 800-959095 (da telefono fisso) o 0587 261880 (da cellulare). Si rammenta che, per facilità di utilizzo e di memorizzazione, il numero verde è il medesimo sia per la richiesta di servizi, sia per l'invio delle segnalazioni, sia per domande sulla bolletta (l'opzione sull'argomento la si sceglie sulla tastiera numerica, dopo la voce del risponditore automatico); si raccomanda possibilmente di chiamare solo se strettamente necessario, per evitare di intasare le linee telefoniche.

RITIRO KIT presso la sede di Pontedera

Il ritiro del kit per il porta a porta viene sospeso fino a nuova comunicazione. Si ricorda che i rifiuti possono essere conferiti anche in molte delle buste biodegradabili che portiamo a casa quando facciamo la spesa.

CENTRI DI RACCOLTA

L'accesso ai centri di raccolta deve avvenire in modo regolamentato (un cittadino per volta) e non verranno pesati in ingresso i rifiuti conferiti, per accelerare le procedure di consegna del materiale.

IMPIANTO PESA

Anche per l'accesso alle pese (riguardante i trasportatori e gli addetti ai lavori), questo viene regolamentato, consentendo l'ingresso singolo, uno per volta, degli operatori.

PORTINERIA

In questo periodo viene inibito l'accesso al pubblico alle portinerie, ma sarà possibile interagire con l'addetto di turno dialogando attraverso il punto di ascolto preposto.

ORGANIZZAZIONE INTERNA

Nel pieno rispetto del protocollo, atto a contenere il contatto prolungato tra i dipendenti, sono stati previsti ingressi a turno e in modo progressivo. Una presenza contenuta è stata pensata anche per l'officina di riparazione dei mezzi, per il settore di confezionamento dei kit del porta a porta e per ogni altro settore aziendale costruito sul lavoro di squadra, compresa la contemporaneità nell'utilizzo dei locali aziendali quali spogliatoi, area bevande e altri punti di consueta aggregazione.

L'azienda si impegna a fornire costanti aggiornamenti in corso d'opera, al fine di garantire piena trasparenza e rispetto del protocollo, e nel contempo tutelare quanto più possibile la salute del pubblico e dei propri lavoratori.

Fonte: Geofor

