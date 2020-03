La Scotti si gioca nel silenzio un pezzo di salvezza

Si giocherà a porte chiuse, domenica alle 18 al Pala Sammontana ma, ogni cosa diversa dalla conquista della posta in palio, deve essere messa da parte dall'Use Scotti Rosa. Contro Costa Masnaga (arbitri Saraceni di Zola Pedrosa, Bandinelli di Perugia e Doronin di Perugia) la squadra di coach Alessio Cioni non ha infatti alternative: deve vincere. "Sarà una gara difficile per tanti motivi - attacca coach Alessio Cioni - prima di tutto perchè è tanto che siamo fermi proprio mentre stavamo attraversando un buon periodo. Siamo anche curiosi di capire in che condizioni siamo viste le settimane di stop e domenica lo vedremo. L'altra difficoltà è l'assenza del pubblico che per noi è importante. Ci eravamo detti che al ritorno avremmo avuto partite importanti in casa nostra e ora ci troviamo a giocarle col palazzetto vuoto. E' una cosa che ci dispiace molto sia per l'energia che i tifosi ci danno, sia perchè la gente avrebbe potuto vedere partite importanti". "Contro Costa Masnaga lo sarà - prosegue - là perdemmo di quattro punti, la prima partita senza Madonna nella quale pagammo la necessità di assestarci. Però perdemmo per episodi ed anche stavolta prevedo una sfida equilibrata. Loro, per questo calendario stravolto, hanno giocato martedì quindi hanno ritrovato il ritmo partita e giocato in un clima che sarà surreale, cose che non ci aiutano. Dovremo saper gestire l'approccio, ritrovando quello che avevamo prima dello stop. Starà a noi superare anche questo ostacolo perchè abbiamo i mezzi per farlo al meglio".

Per chi volesse vedere la partita in diretta, Lbf tv, a cui si accede dal sito della Lega Basket femminile, trasmetterà le immagini in chiaro. Da ricordare che mercoledì prossimo, 11 marzo, la Scotti riceverà alle 20.30 la visita di Broni.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa

Tutte le notizie di Basket