labibliotecanonsiferma: letture online per bimbi, biblioteca digitale gratis, e prestito a Scandicci

Video letture online per bambini negli stessi orari in cui erano fissate dal vivo (domenica alle 16,30 e martedì alle 17), la biblioteca digitale gratuita Media Library Online consultabile comodamente dal divano di casa, il prestito locale e interbibliotecario sempre attivo sette giorni su sette (rispettando le indicazioni all’ingresso per tutelare la salute di tutti), un numero di telefono e un’email dedicati a chi chiede informazioni. #LABIBLIOTECANONSIFERMA è l’insieme delle iniziative e dei servizi organizzati per i cittadini che hanno la tessera della Biblioteca, in questo periodo in cui le sale studio non sono accessibili e gli eventi programmati sono sospesi per il contenimento dell’emergenza sanitaria Covid-19. Ad organizzare il prestito e i servizi online è il personale della Biblioteca di Scandicci in accordo con l’assessorato alla Cultura del Comune di Scandicci.

Come comunicato fin dall’inizio, i servizi di prestito locale e interbibliotecario sono attivi sette giorni su sette presso la sede di via Roma 38/a: i cittadini possono chiedere libri, dvd, riviste, cd, giochi da tavolo chiedendoli al front office all’ingresso, rispettando le indicazioni per la tutela della salute propria e dei bibliotecari.

Gli interessati ai servizi della biblioteca digitale gratuita Media Library Online possono guardare il video di presentazione https://www.youtube.com/watch?v=5lHXNheOL_A , visitare il portale https://toscana.medialibrary.it/home/cover.aspx e consultare la guida https://toscana.medialibrary.it/help/guida.aspx .

Chi avesse necessità di maggiori informazioni può scrivere a prestito@comune.scandicci.fi.it mettendo nell’oggetto “Help Biblioteca Online” oppure chiamare lo 055.7591861.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa

