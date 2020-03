Locale non a norma, la polizia municipale mette i sigilli

Gli agenti dell’Area Nuclei Speciali della Polizia municipale ieri mattina hanno provveduto alla chiusura con apposizione di sigilli nei confronti di circolo in Via Montegrappa in esecuzione di un provvedimento di sospensione, emesso dalla Direzione Attività Economiche e notificato nei giorni precedenti al responsabile della società che ha in gestione l'attività.

Da precedenti controlli risultava il mancato rispetto della sorvegliabilità nei locali sede del circolo ai sensi delle norme vigenti in materia di pubblica sicurezza (come ad esempio la presenza di porte secondarie aperte e accessibili rivolte verso androni di palazzo dalle quali una persone potrebbe scappare eludendo eventuali controlli da parte delle forze dell’ordine) e la somministrazione a pubblico generico senza avere titolo abilitativo ai sensi della Legge regionale in materia di commercio: essendo un circolo privato, possono consumare solo coloro che sono in possesso della tessera del circolo stesso.

Ieri mattina è stato constatato che l'attività era aperta con clienti che stavano consumando, nonostante il provvedimento fosse già stato notificato ai responsabili della gestione, e la polizia municipale ha sigillato il locale.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze