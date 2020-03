Nardella in autoquarantena: il sindaco di Firenze ha incontrato di recente il segretario Zingaretti

Il sindaco di Firenze Dario Nardella si è messo in autoquarantena volontaria dopo aver incontrato, recentemente, il segretario del Pd Nicola Zingaretti. Il segretario ha infatti comunicato questa mattina di essere risultato positivo al tampone per il Covid-19.

È lo stesso sindaco del capoluogo toscano ad annunciarlo tramite un video su instagram. "Rimarrò a casa per 15 giorni per motivi di precauzione - ha spiegato Nardella. Sono in contatto con la Asl e non ho sintomi, lavoro da casa per seguire la città. Siamo responsabili della nostra salute e di quella degli altri anche quando stiamo bene. Stiamo combattendo una battaglia difficile ma alla fine ci rialzeremo tutti insieme".

Anche il sindaco di Empoli Brenda Barnini per le stesse motivazioni di Nardella, si trova in autoquarantena.

