Anziano muore investito da un treno in Versilia: stava attraversando i binari in bici

Una persona è stata investita da un treno in località La Bufalina ungo la linea Tirrenica, tra le stazioni di Torre del Lago e Viareggio. La persona è deceduta a seguito dell'incidente. Da quanto appreso sembra che la vittima sia un uomo, anziano, che stava attraversando i binari in bicicletta: si tratta di un 82enne di Torre del Lago. Da quanto appreso l'uomo stava tornando dalla pineta a casa, che si trova non lontano da dove è avvenuto l'incidente.

È stato travolto da un Frecciabianca Roma-Genova intorno alle ore 9.30. Sul posto oltre ai sanitari sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e il personale di rete ferroviaria italiana. La linea ferroviaria è stata interrotta fino alle 11.50 circa. Si registrano ritardi fino a due ore e tre regionali cancellati, oltre a sette e quattro convogli a lunga percorrenza cancellati in parte..

