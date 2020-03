Primi 30' di parcheggio gratis: la proposta di FdI-Centrodestra per Empoli

Il gruppo consiliare Fratelli D’italia -Centrodestra per Empoli propone all’aula del consiglio comunale una mozione per la gratuità dei primi 30’ di sosta nelle aree di parcheggio a pagamento.

“Chiediamo all’amministrazione di rinegoziare la concessione del servizio di gestione della sosta a pagamento, senza variazione delle entrate per il Comune, affinché il bonus ticket per la gratuità della sosta in aree a pagamento sia esteso a 30’ -spiega la proponente Simona Di Rosa, Vice-capogruppo di Fratelli d’Italia, e aggiunge -la misura, oltre a favorire comodità, acquisti veloci o altre minime attività, si collocherebbe all’interno di un piano di rilancio del centro storico, i cui negozi, svantaggiati rispetto a quelli collocati in centri commerciali, gioverebbero della maggiore circolazione di clienti”.

“L’attuale piano di sosta consente al cittadino di beneficiare di un bonus ticket di soli 10’ gratuiti di sosta, senonché quella che sembra una agevolazione è semplicemente un diritto stabilito in merito dalla Corte di Cassazione per procedere al pagamento e per esporre il ticket in vista nel veicolo”.

L’iniziativa presa assieme ai colleghi Andrea Poggianti e Federico Pavese riguarda anche aspetti sulla regolarità delle sanzioni per la sosta comminate dagli ausiliari del traffico.“Sia noto agli empolesi –spiega la consigliera Di Rosa -che gli ausiliari del traffico hanno competenza unicamente per la contestazione delle irregolarità della sosta nelle aree delimitate dalle strisce blu. Su quelle adiacenti la loro competenza è limitata al consentirela fruibilità delle medesime aree a strisce blu. Questo significa che siaperil divieto di sosta sulle aree delimitate dalle strisce bianche che per altre violazioni al codice della strada la competenza è solo dei vigili urbani e delle altre forze di polizia.”“Inoltre, l’appalto a terzi del servizio ogni anno costa circa 345.000 Euro,ed in 8 anni di durata del contratto 985.000 euro,queste cifre rappresentano il 31,77% degli incassi. Una cifra troppo elevata se si considera che con tali somme potevano essere assunti 4 vigili urbani a tempo pieno e con pieni poteri da poter essere impiegati in tutti i settori di intervento”.

Fonte: e Fratelli D’italia -Centrodestra per Empoli

