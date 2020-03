Rapina ad Arezzo, strappa la borsa e fa cadere la vittima: arrestato

Giovedì scorso un uomo è stato arrestato per aver rapinato una donna nel centro di Arezzo. La vittima, di 62 anni, stava passeggiando in via Vittorio Veneto quando, prima di svoltare in via Isonzo, è stata avvicinata da un uomo in bicicletta che le ha strappato di dosso la borsetta.

A causa della violenza dello scippo la donna è caduta battendo fortemente il polso e la spalla a terra. Una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Arezzo, che stava transitando in quella zona, è intervenuta subito raggiungendo dopo un breve inseguimento l'uomo. Quest'ultimo, 28 anni italiano, sottoposto a perquisizione tentava di nascondere il portafoglio della donna, sottratto dalla borsa di cui però si era liberato poco prima. Il soggetto è stato arrestato per rapina e portato nelle camere di sicurezza del Comando Provinciale dei carabinieri di Arezzo.

La donna, accompagnata all'ospedale 'San Donato', ha riportato una distorsione rachide cervicale con 7 giorni di prognosi. Gli effetti personali sottratti le sono stati restituiti.

Nella giornata di ieri si è svolto il giudizio direttissimo presso il Tribunale di Arezzo e per il 28enne è scattata la misura di custodia cautelare in carcere, presso Sollicciano a Firenze.

