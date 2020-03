Regala una mimosa a tutte le donne: l'iniziativa di Confcommercio al mercato di Tirrenia

Regala una mimosa al mercato di Tirrenia. A tutte le donne che nell'intera giornata di domenica 8 marzo saranno al mercato straordinario di Tirrenia sarà regalata una mimosa, simbolo universale della festa dell'8 marzo. L'iniziativa è promossa e organizzata dalla Fiva Confcommercio Provincia di Pisa, come spiega il presidente Franco Palermo: “Si ricorda in tutto il mondo la giornata internazionale della donna e con la mimosa vogliamo festeggiare tutte le donne che verranno a Tirrenia. Il momento non è certo dei migliori, per questo lasciare un piccolo ma luminoso segno di fiducia è l'occasione per strappare finalmente un sorriso e un momento di serenità”.

“Il commercio ambulante non si ferma e l'attività mercatale procede regolarmente” - annuncia Palermo, che coglie questa occasione per ringraziare l'amministrazione comunale: “In particolare il sindaco Conti e l'assessore Pesciatini che, pur in un momento di grandissima incertezza e disorientamento, hanno confermato il mercato a Tirrenia. Secondo la normativa vigente dall'interpretazione dei sindaci dipende ogni intervento in merito e la scelta in questo caso ci sembra dettata da buon senso e ragionevolezza”.

“Le previsioni del tempo sono buone, il mercato nasce in perfetta sinergia con i commercianti di Tirrenia. Invitiamo pertanto tutti a venire perché ci sono le condizioni per trascorrere una domenica all'insegna del relax e dello shopping sul litorale pisano” - aggiunge e conclude il coordinatore sindacale di Confcommercio Alessio Giovarruscio.

Fonte: Confcommercio Provincia di Pisa

