Tenta di fermare il rapinatore di una farmacia, 54enne accoltellato a Firenze

Ha tentato di fermare il rapinatore, ma è stato accoltellato all'addome con un coltello da cucina. È accaduto ieri a Firenze, in via Franceschini nella zona dell'Isolotto. L'uomo, un 54enne, è il fratello del titolare della farmacia che il malvivente ha tentato di rapinare. È stato trasportato all'ospedale di Careggi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Da quanto ricostruito il rapinatore ha agito intorno alle 19,40, all'interno del negozio vi erano clienti e due farmaciste. Con in testa un casco nero, una sciarpa gialla e una mascherina di colore rosso, aveva anche un coltello da cucina con cui ha minacciato le due farmaciste intimandogli di consegnargli i soldi. Successivamente ha scavalcato il bancone e aperto le casse rubando 300 euro. Il 54enne si trovava nel retrobottega e sentiti gli urli e il trambusto ha tentato di fermare il malvivente che stava scappando. Qui la colluttazione nella quale l'uomo è stato ferito. A dare l'allarme a 118 e polizia è stato uno dei magazzinieri. Indaga la polizia.

