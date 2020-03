Vittorio Cecchi Gori sconterà la pena ai domiciliari

Si agli arresti domiciliari per Vittorio Cecchi Gori, il produttore cinematografico che deve scontare il cumulo pena di 8 anni e 5 mesi per il crac Safin e quello relativo alla Fiorentina Calcio di cui era proprietario. A deciderlo è stato il giudice relatore del tribunale di Sorveglianza di Roma che ha accolto una istanza della difesa. La decisione del giudice dovrà essere ratificata dal tribunale di Sorveglianza. Cecchi Gori attualmente è al policlinico Gemelli per problemi di salute, quando sarà dimesso potra' fare ritorno a casa con possibilita' di sottoporsi a controlli e terapie in ospedale come chiesto dalla difesa.

