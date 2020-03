Un 37enne è stato arrestato per spaccio a Prato dai carabinieri. Di origini nigeriane e pregiudicato, l'uomo è stato sorpreso in via Veneto mentre, all'interno del parcheggio sotterraneo, stava confezionando la droga in dosi. Si trattava di eroina, ben cinque grammi. Dopo l'arresto, i carabinieri si sono resi conto che il 37enne era stato al centro di un servizio de Le Iene dell'ottobre 2016 in cui si parlava dello spaccio a Prato.

