Coronavirus, le disposizioni del Comune di Carmignano

In ottemperanza alle misure previste dal decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comune di Carmignano ha adottato una serie di provvedimenti volti a ridurre al minimo gli accessi negli Uffici comunali.

Nello specifico si informano gli utenti che sono chiusi al pubblico l’Ufficio Cultura, turismo, sport, comunicazione, politiche giovanili e pari opportunità, così come l’ufficio Istruzione, Formazione, Trasporti e servizi sociali.

Si invitano gli utenti a venire in palazzo comunale solo per questioni strettamente necessarie, urgenti e non rinviabili, previo appuntamento telefonico con l’Ufficio stesso.

Ecco i numeri da chiamare per ogni settore per prendere appuntamenti:

• Segreteria, affari generali, attività produttive, agricoltura e lavoro: 055 8750234

• Servizi di vigilanza: 055 8712279

• Urbanistica, edilizia e Suap: 055 8750268

• Lavori pubblici e ambiente: 055 8750216-218-244

• Cultura, turismo, sport, comunicazione, politiche giovanili e pari opportunità: 055 8750250-252

• Istruzione, formazione, trasporti e servizi sociali: 055 8750240-213

• Servizi demografici: 055 8750241

• Tributi: 055 8750235

Ricordiamo inoltre che i cittadini residenti nel Comune possono accedere ai dati relativi alla propria posizione anagrafica e ottenere autocertificazioni direttamente dal proprio Pc o smartphone, senza doversi recare agli sportelli.

Ecco alcune semplici regole per la prevenzione e il contrasto del contagio da Coronavirus. Lavati spesso le mani con gel alcolico o, a lungo, con acqua e sapone. Non toccarti occhi, naso e bocca. Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool. Ogni volta che tossisci o starnutisci copriti naso e bocca con un fazzoletto o con l’incavo del gomito. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici se non prescritti dal medico. Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute. Mantieni la distanza di almeno un metro in ogni contatto sociale. Evita abbracci, strette di mano. Evita l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri. Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate. Se hai febbre o tosse non recarti in nessun presidio ospedaliero o in ambulatorio; chiama il tuo medico oppure, se i sintomi sono importanti, il 118. Se hai avuto contatti con casi confermati di Covid-19 o sei tornato da meno di 14 giorni dalle aree interessate dall’epidemia o sottoposte in quarantena, devi contattare il numero della Asl Toscana Centro: 055 5454777. In accordo con il tuo medico, rimanda le prestazioni ambulatoriali e/o ricoveri programmati. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus.

Ricordiamo infine, come sancito dall’ordinanza firmata ieri dal presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, l’obbligo di comunicazione alla Asl e di auto-isolamento per chiunque sia arrivato negli ultimi quattordici giorni dall’emissione del decreto dalle zone rosse, ovvero dalla Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro, Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia. “A chiunque faccia ingresso in Toscana – si legge nell’ordinanza –, o vi abbia fatto ingresso negli ultimi quattordici giorni, dopo avere soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ovvero nelle regioni e province, di cui all’art.1 del DPCM dell’8 marzo 2020 o a quelle che dovessero essere individuate con successivi provvedimenti di livello nazionale, è fatto obbligo di procedere all’isolamento fiduciario volontario dal giorno dell’ultima esposizione, comunicando tale circostanza, soprattutto in presenza di sintomi, se residente o domiciliati in Toscana, al proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta”. Altrimenti si può chiamare il numero unico dell’Azienda USL di riferimento: Toscana Centro 055/5454777, Toscana Nord Ovest 050/954444, Toscana Sud Est 800579579.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Carmignano