Covid-19, firmata ordinanza sindacale di quarantena a scopo precauzionale a Bibbona

Nella prima mattina di oggi, 9 marzo, il sindaco di Bibbona, Massimo Fedeli, su richiesta del Servizio Igiene Pubblica della Asl Toscana Nord Ovest, ha firmato un’ordinanza per disporre nei confronti di un residente a Bibbona la misura della quarantena con sorveglianza attiva. Il soggetto avrebbe avuto contatti stretti con un caso confermato di malattia infettiva diffusiva.

“Tengo a sottolineare che il provvedimento – commenta il sindaco, Massimo Fedeli - è stato preso a mero scopo di prevenzione e vorrei rassicurare i miei concittadini che non c’è alcun motivo di allarme”.

L’ordinanza emessa su proposta dell’Area Igiene Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Usl Toscana nord ovest obbliga il soggetto a sottoporsi alla misura della quarantena presso la propria residenza fino al prossimo 16/03/2020 (quattordicesimo dall’ultimo giorno del contatto stretto) con sorveglianza attiva svolta dal personale sanitario della USL Toscana Nord Ovest.

L'ordinanza, il cui testo è disponibile sul sito istituzionale dell’Ente, è stata notificata in data odierna dalla Polizia Municipale e dal Sindaco, che tiene a ribadire come “al momento non c’è un caso di contagio da Coronavirus nel nostro Comune e che non c'è alcun motivo di allarme. La persona sottoposta alla misura sta bene e la misura di isolamento è stata presa, in base alle disposizioni ministeriali e regionali, a scopo assolutamente preventivo”.

L’ordinanza è stata emanata in base alle recenti disposizioni normative emanate per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 mediante l’adozione di misure di contrasto e contenimento alla diffusione di tale virus, in particolare il DPCM 08/03/2020 e l’ordinanza n. 9 del Presidente della Regione Toscana ‘Misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Si rinnova la raccomandazione a rispettare le misure di prevenzione e di rispetto delle norme igieniche che sono state divulgate dal Ministero della salute, dalla Regione, dalla Asl e che abbiamo riportato sui nostri canali ufficiali.

Si ricorda inoltre che sono a disposizione della popolazione numeri di telefono per informazioni e segnalazioni:

800.556060 - attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 15 per informazioni di orientamento e indicazioni sui percorsi e le iniziative individuate dalla Regione sul tema del Coronavirus;

050.954444 della Asl Toscana Nord Ovest – attivo 8-20 con personale e 20-8 con segreteria telefonica;

1500 - Ministero della Salute pubblica.

Fonte: Comune di Bibbona - Ufficio Stanoa

