Coronavirus, 25 nuove quarantene a Pisa

Il sindaco di Pisa, Michele Conti, ha firmato nel pomeriggio 25 nuove ordinanze di quarantena. Complessivamente dal 25 febbraio, giorno della prima ordinanza, sono 115 le persone residenti nel Comune di Pisa cui è stata sottoposta la misura della quarantena con sorveglianza attiva. Le nuove ordinanze sono emesse su proposta dell’Area Igiene Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest e obbligano i destinatari a sottoporsi alla misura della quarantena presso la propria residenza. Tutte le persone oggetto dell’ordinanza saranno sottoposte alla sorveglianza attiva del personale sanitario della Azienda USL Toscana Nord Ovest.

Nella prima giornata di oggi in cui sono entrate in vigore le nuove regole per il contenimento del Covid-19 su tutto il territorio nazionale, la Polizia Municipale, su sollecitazione del Sindaco, ha effettuato verifiche meticolose sul litorale pisano, Marina, Tirrenia, Calambrone, al fine di accertare la presenza di cittadini provenienti dalle ex zone rosse della Lombardia e del Veneto. Sono state individuate due nuclei familiari che, spontaneamente si erano collocate in quarantena, a cui è stato ricordato di fare comunicazione puntuale della presenza, con indicazione delle generalità, alla Azienda Toscana Nord Ovest (rientrocina@uslnordovest.toscana.it). Dalle ispezioni effettuate non è risultata la presenza di camper in sosta nelle aree attrezzate.

Nel pomeriggio il sindaco di Pisa, Michele Conti in un video sui canali YouTube e Facebook, ha rinnovato l’appello a “evitare ogni spostamento” e ha risposto ad alcuni dei principali interrogativi che sono stati sollevati in queste ore sui Social, su cosa si può o non può fare in questi giorni fino al prossimo 3 aprile 2020.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa

