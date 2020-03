Coronavirus, a Fucecchio uffici comunali aperti al pubblico solo su appuntamento e per pratiche urgenti

Si comunica che gli uffici del Comune di Fucecchio, dall'11 marzo al 3 aprile compresi, saranno aperti al pubblico solo su appuntamento e solo per pratiche urgenti ed essenziali. Una misura precauzionale, quella presa dal sindaco Alessio Spinelli, per contribuire alla limitazione della diffusione del Coronavirus.

E' possibile prendere appuntamento SOLO PER PRATICHE URGENTI ED ESSENZIALI telefonando dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle 13:

STATO CIVILE (dichiarazioni di morte e di nascita) - 0571 268309, demografico@comune.fucecchio.fi.it

ANAGRAFE - 0571 268240, demografico@comune.fucecchio.fi.it

CARTE D'IDENTITA' - 0571 268257, demografico@comune.fucecchio.fi.it

MESSI COMUNALI - 0571 268703, messi@comune.fucecchio.fi.it

PROTOCOLLO - 0571 268244, protocollo@comune.fucecchio.fi.it

SEGRETERIA - 0571 268207, segreteria@comune.fucecchio.fi.it

PUBBLICA ISTRUZIONE – 0571 268504, istruzione@comune.fucecchio.fi.it

BIBLIOTECA-MUSEO-ARCHIVIO STORICO, CULTURA - 0571 268403, cultura@comune.fucecchio.fi.it

TRIBUTI – 0571 268233, entrate@comune.fucecchio.fi.it

PERSONALE – 0571 268261, personale@comune.fucecchio.fi.it

GARE-CONTRATTI-COPERTURE ASSICURATIVE – 0571 268231

ECONOMATO – 0571 268212, economato@comune.fucecchio.fi.it

INFORMAGIOVANI – 0571 23331, informagiovani@comune.fucecchio.fi.it

CENTRO IMPIEGO - 0571 242626, sevizioterritoriale.fucecchio@arti.toscana.it

TIROCINI E PRESELEZIONI - 0571 268407, tirocini.fucecchio@arti.toscana.it

SPORTELLO EDILIZIA - 0571 268227 / 268273, edilizia@comune.fucecchio.fi.it

SERVIZI CIMITERIALI - 0571 279280, concessionicimiteriali@comune.fucecchio.fi.it

AMBIENTE - 0571 268226 / 268227, ambiente@comune.fucecchio.fi.it

SUAP – 0571 26269 / 271, suap@comune.fucecchio.fi.it

CANTIERE COMUNALE - 0571 268701 / 268702 / 268704

URP - 0571 268257, urp@comune.fucecchio.fi.it

Per segnalare interventi di manutenzione 0571 268268, segnalazioni@comune.fucecchio.fi.it

La Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni riceve solo per appuntamento chiamando al numero 0571 268600

E' possibile inoltre:

- comunicare con i Servizi tramite posta elettronica;

- utilizzare la modalità dell'autocertificazione utilizzando le informazioni e la modulistica pubblicata sul sito ai seguenti indirizzi https://www.comune.fucecchio.fi.it/servizi/anagrafe e https://www.comune.fucecchio.fi.it/node/21752;

- trasmettere le pratiche di residenza e cambio di abitazione tramite e-mail al seguente indirizzo demografico@comune.fucecchio.fi.it o tramite PEC comune.fucecchio@postacert.toscana.it (la trasmissione alla casella PEC è possibile solo da una casella di posta certificata), utilizzando la modulistica reperibile al seguente link https://www.comune.fucecchio.fi.it/servizi/anagrafe sotto la voce "Residenza";

- trasmettere le richieste di risarcimento danni non procrastinabili a data successiva al 03/04/2020, al Servizio Acquisti, Contratti e Economato a mezzo di raccomandata A/R o via PEC all'indirizzo comune.fucecchio@postacert.toscana.it.

PUNTI INFORMATIVI STRANIERI

I Punti Informativi per cittadini stranieri resteranno temporaneamente chiusi dal 10.03.2020 al 03.04.2020. Per informazioni è possibile chiamare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 al numero 320.2569478. (The Information Points for foreign citizens will remain temporarily closed from 10.03.2020 to 03.04.2020. For information it is possible to call from monday to friday 9,00 - 13,00 to the number 3202569478. / Les Points d'Information pour les citoyens étrangers seront fermés temporairement du 10.30.2020 au 03.04.2020. Pour information il est possible d'appeler du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00 au numéro 3202569478)

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

