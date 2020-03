Coronavirus, lavoro intenso per Marzi & Fulignati per il servizio a domicilio

Roberto Marzi della catena Marzi & Fulignati è intervenuto su Radio Lady per parlare di come sta funzionando la catena dei supermercati in questo periodo di allerta coronavirus. Non deve passare il messaggio dell'assalto alle materie prime, bensì quello di fare la spesa in modo intelligente, anche con alcune modalità alternative come quella della consegna a domicilio.

Dal 2015 Marzi & Fulignati ha lanciato Spesa Sprint, servizio consegna a domicilio che ha scommesso, in modo vincente, sull'e-commerce. Il servizio nasce semplicemente per chi ha poco tempo per fare la spesa e vuole averla in modo facile. In catalogo sono presenti oltre 8mila articoli da poter mettere nel carrello virtuale per acquistare. È possibile ritirare la spesa nel supermercato o farsela portare a casa.

Il servizio Spesa Sprint ha subito poi un'impennata negli scorsi giorni. "Siamo sotto stress, il gruppo operativo per questo servizio sta correndo per soddisfare tutte le richieste. Stiamo cercando di coinvolgere tutto l'apparato Marzi & Fulignati per avere una mano sull'online", spiega Marzi.

"Volevo rassicurare: le merci ci sono, non c'è bisogno di fare un assalto ai prodotti, questa è una fake news che riguarda tutti i supermercati. Non ha senso accalcarsi soprattutto in un momento come questo dove bisogna mantenere le distanze".

Nonostante il periodo di lavoro intenso, vengono rispettate le direttive di igiene: "I dipendenti stanno lavorando con i guanti, stiamo discutendo sulla mascherina perché serve a chi ha un problema, non a chi rischia di riceverlo, quindi rischiamo di dare un messaggio sbagliato".

Un consiglio per chi invece viene al supermercato? Farlo in orari diverso da quelli di punta per non affollare gli scaffali.

